Сечин: Китай – единственная промышленная сверхдержава с 30% мирового производства
Китай контролирует около 30% мирового промышленного производства, что почти в два раза больше, чем США и Евросоюз. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
«Сегодня Китай – единственная промышленная сверхдержава, контролирующая около 30% мирового объема промышленного производства – почти вдвое больше, чем США и Евросоюз», – сказал Сечин.
На долю КНР приходится 54% выплавки стали, 85–90% переработки редкоземельных металлов и более 70% мощностей по выпуску оборудования для возобновляемой энергетики. Китай также получает более 80% всех новых заказов на производство судов в мире.
По оценке McKinsey, стоимость производственных активов Китая почти вдвое превышает ВВП. Сечин подчеркнул, что для поддержания такой базы необходимо надежное энергообеспечение.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. В нем участвуют политики, ученые, эксперты и представители компаний из энергетической, финансовой, технологической, транспортной и других отраслей.