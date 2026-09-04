Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,92+0,1%KUZB0,03+1,54%BLNG7,55-1,05%IMOEX2 257,98+1,95%RTSI818,66+1,95%RGBI113,72+0,14%RGBITR773,02+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Сечин: Китай – единственная промышленная сверхдержава с 30% мирового производства

Инна Шульгина
IMAGO / VCG / ТАСС
IMAGO / VCG / ТАСС

Китай контролирует около 30% мирового промышленного производства, что почти в два раза больше, чем США и Евросоюз. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Сегодня Китай – единственная промышленная сверхдержава, контролирующая около 30% мирового объема промышленного производства – почти вдвое больше, чем США и Евросоюз», – сказал Сечин.

На долю КНР приходится 54% выплавки стали, 85–90% переработки редкоземельных металлов и более 70% мощностей по выпуску оборудования для возобновляемой энергетики. Китай также получает более 80% всех новых заказов на производство судов в мире.

По оценке McKinsey, стоимость производственных активов Китая почти вдвое превышает ВВП. Сечин подчеркнул, что для поддержания такой базы необходимо надежное энергообеспечение.‍

Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. В нем участвуют политики, ученые, эксперты и представители компаний из энергетической, финансовой, технологической, транспортной и других отраслей.‍

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её