Сечин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнерство России и Китая
«Условия для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства созданы, надо их поддерживать и укреплять. В этой гонке мы обязаны победить», – сказал Сечин.
Он отметил, что в повседневной работе особое внимание придется уделять управлению рисками, которые будут расти на фоне новых односторонних действий и политических проектов. Среди угроз Сечин назвал тарифные войны, волатильность доллара США, рост государственного долга западных стран и разрушение системы международного права.
«В Китае говорят: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастишь леса». Только сообща можно добиваться результатов и достигать поставленных целей перед лицом угроз. Тем ценнее наше доверительное взаимодополняющее партнерство», – подчеркнул Сечин.
В завершение своего выступления глава «Роснефти» процитировал известное высказывание основателя КНР Мао Цзэдуна: «Восточный ветер преобладает над западным».
31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям, в том числе в экономике.
Российский лидер уточнил, что РФ и КНР совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, на транспорте и в логистике. Путин отметил развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По его словам, рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%.