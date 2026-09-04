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Сечин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнерство России и Китая

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Условия для дальнейшего развития стратегического партнерства России и Китая созданы, их необходимо поддерживать и укреплять, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Условия для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства созданы, надо их поддерживать и укреплять. В этой гонке мы обязаны победить», – сказал Сечин.

Он отметил, что в повседневной работе особое внимание придется уделять управлению рисками, которые будут расти на фоне новых односторонних действий и политических проектов. Среди угроз Сечин назвал тарифные войны, волатильность доллара США, рост государственного долга западных стран и разрушение системы международного права.

«В Китае говорят: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастишь леса». Только сообща можно добиваться результатов и достигать поставленных целей перед лицом угроз. Тем ценнее наше доверительное взаимодополняющее партнерство», – подчеркнул Сечин.

В завершение своего выступления глава «Роснефти» процитировал известное высказывание основателя КНР Мао Цзэдуна: «Восточный ветер преобладает над западным».

31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям, в том числе в экономике.

Российский лидер уточнил, что РФ и КНР совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, на транспорте и в логистике. Путин отметил развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По его словам, рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%.

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