Сечин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнерство России и Китая

«В Китае говорят: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастишь леса». Только сообща можно добиваться результатов и достигать поставленных целей перед лицом угроз. Тем ценнее наше доверительное взаимодополняющее партнерство», – подчеркнул Сечин.