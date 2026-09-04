В Совбезе обсудили дополнительные меры для продовольственной независимости
На совещании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности обсудили дополнительные меры по обеспечению продовольственной независимости России в условиях политизации экономических отношений и усиления санкционного давления. Об этом сообщили в ведомстве.
Участники отметили, что в условиях геополитической нестабильности, технологических рисков и климатических изменений устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости, является гарантией укрепления суверенитета и национальной безопасности.
По итогам заседания комиссии даны поручения по реализации дополнительных мер организационного и нормативно-правового характера в этой сфере.
26 июня сообщалось, что правительство России дополнительно выделит свыше 60 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 000 ранее выданным кредитам. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментных препаратов.