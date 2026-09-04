В Совбезе обсудили дополнительные меры для продовольственной независимости

26 июня сообщалось, что правительство России дополнительно выделит свыше 60 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 000 ранее выданным кредитам. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментных препаратов.