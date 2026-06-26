Кабмин направит более 60 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

19 июня аналитик компании «Эйлер» Николай Ковалев сообщал, что урожай зерна в России в сезоне 2026/27, вероятно, сохранится на уровне прошлого года и составит около 144 млн т. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 млн т, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы.