Кабмин направит более 60 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
Правительство России дополнительно выделит свыше 60 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 000 ранее выданным кредитам. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментных препаратов.
«Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйств», – заявил Мишустин.
Всего в федеральном бюджете на 2026 г. на льготное кредитование сельхозпроизводителей и переработчиков предусмотрено более 165 млрд руб. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.
19 июня аналитик компании «Эйлер» Николай Ковалев сообщал, что урожай зерна в России в сезоне 2026/27, вероятно, сохранится на уровне прошлого года и составит около 144 млн т. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 млн т, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы.