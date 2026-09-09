Путин 10 сентября обсудит с правительством использование «Честного знака»
Президент России Владимир Путин 10 сентября проведет совещание с членами правительства, главной темой которого станет использование системы маркировки «Честный знак» для обеления экономики. Об этом сообщили в Кремле.
С докладами на совещании выступят вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алешин, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Встреча пройдет в формате видеоконференцсвязи. На совещании также планируется рассмотреть несколько текущих вопросов.
В мае российский лидер на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым говорил о необходимости совершенствования «Честного знака». Глава госкорпорации сообщал, что «Честный знак» охватывает 51 товарную группу, включая лекарства, молочную продукцию, питьевую воду, детские товары и бытовую химию. По его словам, проект затрагивает не только розничную торговлю, но и сегмент интернет-коммерции, который до этого оставался удобной площадкой для серого рынка.
Чемезов отмечал, что благодаря внедрению системы объем нелегального оборота сократился втрое – с 26% до 9%. Кроме того, по его данным, «Честный знак» обеспечил дополнительные поступления в бюджет в размере 1,7 трлн руб., а легальный бизнес получил около 1 трлн руб. дополнительного дохода. Также количество просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а питьевой воды – в 550 раз. Путин назвал результаты работы «Честного знака» очень важными.