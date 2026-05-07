CNY Бирж.10,975+0,26%KUZB0,031-1,13%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 616,33-0,61%RTSI1 095,66-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Главная / Политика /

Путин: систему маркировки «Честный знак» нужно совершенствовать

Систему маркировки «Честный знак» необходимо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Глава госкорпорации сообщил, что «Честный знак» сейчас охватывает 51 товарную группу, включая лекарства, молочную продукцию, питьевую воду, детские товары и бытовую химию.

По его словам, проект затрагивает не только розничную торговлю, но и сегмент интернет-коммерции, который до этого оставался удобной площадкой для серого рынка.

Чемезов отметил, что благодаря внедрению системы объем нелегального оборота сократился втрое – с 26% до 9%. Кроме того, по его данным, «Честный знак» обеспечил дополнительные поступления в бюджет в размере 1,7 трлн руб., а легальный бизнес получил около 1 трлн руб. дополнительного дохода. Также количество просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а питьевой воды – в 550 раз.

Путин назвал результаты работы «Честного знака» очень важными. «Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», – подчеркнул президент.

До этого сообщалось, что с 1 мая 2026 г. в России стартовал второй этап обязательной маркировки кондитерских изделий в системе «Честный знак». Новые требования распространяются на торты, пирожные, рулеты, круассаны и часть хлебобулочной продукции. Маркировка также затронет производителей и импортеров радиоэлектроники и строительных материалов.

