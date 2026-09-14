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Главная / Экономика /

ЦБ: финансовые потоки в августе выросли на 2,6%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В августе объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, вырос на 2,6% в сравнении со средним уровнем II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и госуправления показатель вырос на 5,6%, сообщил регулятор.

Рост платежей наблюдался в отраслях потребительского (+6,4%), промежуточного (+5,3%) и внешнего спроса (+4,9%). В отраслях государственного спроса объем поступлений снизился на 8,5% из-за деятельности органов госуправления.

В отраслях инвестиционного спроса входящие потоки сократились на 6,8%. Снижение обусловлено динамикой в электронике, строительстве зданий, в научных исследованиях и разработках.

Динамика поступлений без учета добычи и госуправления по федеральным округам была разнонаправленной. Рост платежей зафиксировали в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

ЦБ также сообщал, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе – июле 2026 г. достигло $33,9 млрд против $21,5 млрд годом ранее. Основным фактором роста профицита стало увеличение стоимостного объема экспорта товаров.

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