Профицит платежного баланса РФ вырос до $33,9 млрд за семь месяцев
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе – июле 2026 г. достигло $33,9 млрд против $21,5 млрд годом ранее. Об этом сообщил Банк России.
Основным фактором роста профицита стало увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Как отметил регулятор, экспорт в рассматриваемом периоде рос быстрее, что обеспечило увеличение положительного сальдо счета текущих операций по сравнению с январем – июлем 2025 г.
В июле 2026 г. профицит текущего счета составил $1,7 млрд. Для сравнения: уточненное значение за июнь достигло $4,5 млрд, а в июле прошлого года показатель составлял $1 млрд.
3 июля зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По его словам, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Тогда он составлял около 77–78 руб., что соответствовало середине этого диапазона. Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.
2 июля в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган говорил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов. Он перечислил снижение спроса на импорт, сокращение внешнего долга и влияние жесткой денежно-кредитной политики.