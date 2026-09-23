ЦБ считает жесткость ДКП достаточной для снижения инфляции

Участники дискуссии отметили, что если инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими, это может усилить перенос возросших издержек в цены и замедлить снижение устойчивой инфляции. Кроме того сохраняется неопределенность относительно параметров бюджетной политики и траектории сокращения структурного первичного дефицита к нулевому уровню в 2029 г. В обсуждении затронули и конфликт на Ближнем Востоке, который может усилить инфляционное давление в мировой экономике.