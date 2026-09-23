ЦБ считает жесткость ДКП достаточной для снижения инфляции
Текущая жестокость денежно-кредитных условий достаточная для возобновления устойчивой инфляции. К такому выводу пришли участники обсуждения ключевой ставки 11 сентября. Резюме подготовил сам Банк России (есть у «Ведомостей»).
Возвращение устойчивой инфляции к цели возможно при реализации предпосылок базового сценария, отметил регулятор. Однако пока проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
Участники дискуссии отметили, что если инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими, это может усилить перенос возросших издержек в цены и замедлить снижение устойчивой инфляции. Кроме того сохраняется неопределенность относительно параметров бюджетной политики и траектории сокращения структурного первичного дефицита к нулевому уровню в 2029 г. В обсуждении затронули и конфликт на Ближнем Востоке, который может усилить инфляционное давление в мировой экономике.
Основным дезинфляционным риском в Банке России посчитали значительное замедление роста внутреннего спроса. Компании могут сократить планы по инвестициям, найму работников и повышению зарплат, а потребители могут больше склонится от трат к сбережению в условиях возросшей неопределенности. В результате внутренний спрос может сильно замедлиться, а инфляция – сложиться ниже прогноза.
Опрос «инФОМ» показал, что инфляционные ожидания населения России в сентябре выросли на 0,5 п. п. – до 14,2%. Выше сентябрьского значения за 2026 г. стало только июльское – 14,7%. Оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15,1% (+0,8 п. п.). Этот сентябрьский показатель оказался равен июльскому. При этом наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения ниже, чем в группах, не имеющих денежного запаса, – 16,2% и 13,6% годовых соответственно.