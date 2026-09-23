ЦБ назвал причины ускорения кредитования
Участники обсуждения ключевой ставки Банка России пришли к выводу, что кредитная активность летом оставалась повышенной из-за динамики корпоративного кредита, более низкой интенсивности бюджетных расходов и восстановления производственных мощностей. Об этом говорится в резюме регулятора (есть у «Ведомостей»).
«Эти факторы ускорения кредитования могут иметь временный характер», – отметили в Центробанке.
Корпоративное кредитование в июле – августе росло высокими темпами и по широкому кругу заемщиков. Розничное кредитование увеличивалось более умеренно. Участники дискуссии отметили, что ускорение роста кредитования отражало накопленный эффект смягчения денежно-кредитной активности.
В летние месяцы интенсивность бюджетных расходов была ниже, чем весной. Кроме того, в ожидании поступлений по будущим государственным контрактам компании могли временно увеличивать заимствования для финансирования текущей деятельности.
2 сентября в Банке России сообщили, что во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.