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ЦБ назвал причины ускорения кредитования

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Участники обсуждения ключевой ставки Банка России пришли к выводу, что кредитная активность летом оставалась повышенной из-за динамики корпоративного кредита, более низкой интенсивности бюджетных расходов и восстановления производственных мощностей. Об этом говорится в резюме регулятора (есть у «Ведомостей»).

«Эти факторы ускорения кредитования могут иметь временный характер», – отметили в Центробанке.

Корпоративное кредитование в июле – августе росло высокими темпами и по широкому кругу заемщиков. Розничное кредитование увеличивалось более умеренно. Участники дискуссии отметили, что ускорение роста кредитования отражало накопленный эффект смягчения денежно-кредитной активности.

В летние месяцы интенсивность бюджетных расходов была ниже, чем весной. Кроме того, в ожидании поступлений по будущим государственным контрактам компании могли временно увеличивать заимствования для финансирования текущей деятельности.

2 сентября в Банке России сообщили, что во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.

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