ЦБ отметил рост кредитования во всех сегментах во II квартале
Рост кредитования ускорился во всех сегментах во II квартале 2026 г. Об этом сообщили в Банке России.
Кредитование банками компаний с учетом облигаций увеличилось на 3,7%, тогда как в I квартале оно росло на 0,7%. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. «Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%», – говорится в сообщении.
Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти на 1,7%. Доля льготной ипотеки продолжила сокращаться и составила около 60% против 68% в I квартале. ЦБ ожидает прироста ипотечного портфеля по итогам 2026 г. на 6–10%. Ускорился рост портфеля потребкредитов до 2,8% с 0,3% в I квартале. Динамику объяснили сезонными тратами населения на отпуск. Средства клиентов росли на «умеренные» 2,1%, заявили в ЦБ. Прогноз на конец года повышен до 7–12%.
Банки заработали во II квартале 1,1 трлн руб. чистой прибыли – это меньше, чем в I квартале, однако выше изначального прогноза в 0,9 трлн руб. Прогноз по прибыли по итогам года скорректирован вверх – до 3,9–4,4 трлн руб.
2 сентября в ВТБ спрогнозировали рост рыночной ипотеки в 2,5 раза. По итогам 2026 г. выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн руб. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. При этом продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г.