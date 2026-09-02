ЦБ отметил рост кредитования во всех сегментах во II квартале

Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти на 1,7%. Доля льготной ипотеки продолжила сокращаться и составила около 60% против 68% в I квартале. ЦБ ожидает прироста ипотечного портфеля по итогам 2026 г. на 6–10%. Ускорился рост портфеля потребкредитов до 2,8% с 0,3% в I квартале. Динамику объяснили сезонными тратами населения на отпуск. Средства клиентов росли на «умеренные» 2,1%, заявили в ЦБ. Прогноз на конец года повышен до 7–12%.