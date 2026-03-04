Аналитики допускают новый рекорд по прибыли банков в 2026 году

Но даже при положительной динамике капитала и прибыли, по оценкам «Эксперт РА», стоимость риска по корпоративному портфелю останется повышенной – около 0,8% после 1% в 2025 г. Это значительно выше уровня 2024 г. – 0,3%. У управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича оценка консервативнее – он ждет роста до 1,3%. Если пик просроченной задолженности в розничном сегменте, вероятно, уже пройден, то вызревание проблемных кредитов в корпоративном сегменте будет продолжаться большую часть этого года, полагает он. Оживление экономического роста произойдет не ранее второго полугодия, что позволит несколько укрепить финансы предприятий лишь к концу 2026 г. – началу 2027 г., полагает Грицкевич.