Аналитики допускают новый рекорд по прибыли банков в 2026 году

Аналитики допускают новый рекорд по прибыли банков в 2026 годуНо даже вернуться к уровню 2024 года – задача сложная из-за роста стоимости риска и требований к капиталу
По итогам работы в 2026 г. банки могут поставить новый рекорд по чистой прибыли – благодаря снижению ставок и оживлению кредитования, допускают в «Эксперт РА». К концу года прибыль вернется к уровню 2024-го и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб., пишут авторы обзора рейтингового агентства – первый заместитель гендиректора Александр Сараев, управляющий директор группы банковских рейтингов Руслан Коршунов и старший директор Ксения Якушкина. В 2024 г. сектор заработал рекордные 3,8 трлн руб., а по итогам 2025 г. не дотянул до этого показателя 300 млрд руб. – прибыль составила 3,5 трлн руб.
Прогноз «Эксперт РА» выглядит оптимистичным на фоне оценок Банка России и ряда других аналитиков. Но в возможность рекорда верит и первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, говорил он в декабре 2025 г. ЦБ же ожидает прибыль банков в 2026 г. на уровне гораздо более скромном – 3,1–3,6 трлн руб. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова ждет уровня «вблизи прошлого года». В ПСБ ждут умеренного роста – до 3,6–3,7 трлн руб. В «Т-инвестициях» считают возможным рост прибыли относительно 2025 г. в случае, если реализуется прогноз по снижению ставок, говорит главный аналитик Егор Дахтлер. Базовый прогноз брокера предполагает, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 г. окажется на уровне 10%.
В этом году банки продолжат доформировывать резервы по проблемным корпоративным кейсам, прежде всего в первой половине года, поскольку не все риски, возникшие в период высоких ставок, реализовались, пишут авторы обзора «Эксперт РА». Давление на качество портфеля продолжат оказывать сохраняющиеся системные риски в экспортно-ориентированных сегментах, строительстве и капиталоемкой промышленности на фоне санкций, ухудшения внешнеторговых условий и роста налоговой нагрузки.
Авторы обзора не исключают введения регуляторных послаблений по отдельным системно значимым заемщикам. Речь идет, например, о возможности непризнания реструктурированных кредитов проблемными при соблюдении установленных критериев или формировании резервов по согласованному графику, говорит Якушкина. Такие меры при необходимости позволят сгладить давление на капитал и финансовый результат банков.
Но даже при положительной динамике капитала и прибыли, по оценкам «Эксперт РА», стоимость риска по корпоративному портфелю останется повышенной – около 0,8% после 1% в 2025 г. Это значительно выше уровня 2024 г. – 0,3%. У управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича оценка консервативнее – он ждет роста до 1,3%. Если пик просроченной задолженности в розничном сегменте, вероятно, уже пройден, то вызревание проблемных кредитов в корпоративном сегменте будет продолжаться большую часть этого года, полагает он. Оживление экономического роста произойдет не ранее второго полугодия, что позволит несколько укрепить финансы предприятий лишь к концу 2026 г. – началу 2027 г., полагает Грицкевич.
В рознице ситуация выглядит более устойчивой, считают в «Эксперт РА»: пик вызревания проблемной задолженности уже пройден, а новые выдачи имеют более высокое качество ввиду политики ЦБ по ограничению рисков. По итогам 2026 г. стоимость риска этого сегмента может снизиться до 2,7% с 2,9% в 2025 г. Но это также выше, чем в 2024-м (2,3%).
Банки будут наращивать прибыль на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики: по прогнозу «Эксперт РА», к концу 2026-го ключевая ставка может снизиться до 11,5–12,5% с текущих 15,5%. Это станет главным фактором оживления спроса на кредитные продукты. Февральский прогноз ЦБ предполагает умеренный рост требований банков к компаниям на 7–12% против 11,8% в 2025 г., а к гражданам – ускорение до 5–10% против 2,8% год назад.
Корпоративный сектор традиционно быстрее реагирует на удешевление заимствований, поэтому здесь будет наблюдаться более активное восстановление динамики, пишут авторы обзора «Эксперт РА». Вместе с тем интенсивность роста для крупного бизнеса будет ограничена сохраняющимися санкционными барьерами, неопределенностью экспортной выручки и сдержанной инвестиционной политикой на фоне повышения налоговой нагрузки, считают в агентстве. В сегменте МСБ расширение кредитования будет сдерживаться сокращением льготных программ и усилением налогового давления, что при высокой чувствительности к затратам и ужесточении банковских требований ограничивает готовность компаний к активному заимствованию.
Бурного роста розничного кредитования в «Эксперт РА» не ожидают, поскольку оно продолжает оставаться под влиянием макропруденциальных ограничений. Тем не менее необеспеченные потребкредиты, являющиеся наиболее доходным кредитным направлением для банков, могут вернуться к положительной динамике на фоне снижения ставок. Темпы роста достигнут порядка 7% к концу 2026 г., ожидают в агентстве. В ипотеке накопился значительный отложенный спрос, который будет постепенно реализовываться по мере снижения стоимости рыночных кредитов, обеспечивая рост портфеля, даже несмотря на модификацию льготных программ. ЦБ ожидает прироста портфеля ипотеки на 6–11% по итогам 2026 г. против 7,8% в 2025 г.
Рост объемов кредитования позволит сектору увеличить чистые процентные доходы в абсолютном выражении, даже несмотря на ожидаемое сжатие чистой процентной маржи до 4,1% по итогам года по мере снижения ключевой ставки – в 2025 г. маржа была 4,3%, а за год до этого – 4,2%. Банки будут стараться активнее развивать комиссионные направления, чтобы поддержать доходность бизнеса в условиях снижения спреда процентных ставок, полагают в «Эксперт РА».
Операционные расходы продолжат расти умеренными темпами, несмотря на постепенную оптимизацию бизнес-процессов и синергетический эффект от завершившихся и ожидаемых объединений. Сектору по-прежнему предстоят значительные инвестиции в цифровизацию, в том числе инфраструктуру цифрового рубля, усиление информационной безопасности и продолжение импортозамещения IT-решений, говорится в обзоре.
В Совкомбанке ждут расширения процентной маржи в условиях спроса на дешевеющий кредит, говорит Землянова. Процентная маржа вырастет, полагает она, потому что капитал банки будут расходовать предельно осторожно и экономно из-за высоких макропруденциальных надбавок. Вдобавок в 2026 г. продолжат расти надбавки и к нормативам достаточности капитала. Для крупных системно значимых банков итоговая надбавка составляет суммарно 2% к регуляторному минимуму.
Ожидаемое снижение процентных ставок может привести к улучшению качества активов, что снизит (или позволит не наращивать с прошлого года) отчисления в резервы и в конечном итоге – стоимость риска, говорит Дахтлер. Давить на прибыль может незначительный экономический рост российской экономики – это ограничит рост портфелей и может способствовать сохранению давления на их качество, считает главный аналитик «Т-инвестиций».
Основным вызовом для сектора в 2026 г. будут риски дальнейшего ухудшения качества активов, резюмирует Землянова. Прибыль банков будет во многом зависеть от кредитной устойчивости корпоративных заемщиков и скорости снижения ключевой ставки для оживления экономической активности (базовый прогноз ПСБ предполагает снижение до 12% к концу года), согласен Грицкевич.