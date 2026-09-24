Минфин предложил взимать НДС 22% для купленных онлайн зарубежных товаров
Минфин внес на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий ввод НДС по ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Мера нужна для формирования конкурентной среды и «обеления» экономики, объяснили в ведомстве.
Уплачивать налог будут электронные торговые площадки.
Кроме того, министерство предложило установить таможенный сбор в размере 100 руб. за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми почтовыми отправлениями из-за границы.
Минфин также предложил включить в налоговую базу по НДФЛ «пассивные» доходы – дивиденды, проценты по вкладам, операции по ценным бумагам, продаже имущества, доходам от дарения и др. Это потребовалось для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22%. По мнению Минфина, мера «соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ».