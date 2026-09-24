Мишустин: ВВП России вырастет на 1,4% в 2027 году

Также Мишустин во время заседания заявил, что финансовая стабильность страны, учитывая вызовы, важна в целом. Он подчеркнул, что только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. По его словам, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств государства, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны.