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Мишустин: ВВП России вырастет на 1,4% в 2027 году

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рост ВВП России в 2027 г. составит 1,4%, а в 2029 г. он ускорится до 2,4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос», – отметил председатель правительства.

Также Мишустин во время заседания заявил, что финансовая стабильность страны, учитывая вызовы, важна в целом. Он подчеркнул, что только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. По его словам, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств государства, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны.

23 сентября организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогноз роста ВВП России в 2026 г. на уровне 0,5%. Инфляция осталась на прежнем уровне – на отметке в 6,5%. Прогноз на следующий год вырос на 1,4 п. п. и составил 6%.

12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста.  По данным ведомства, ВВП по итогам II квартала прибавил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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