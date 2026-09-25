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Главная / Экономика /

Государство получит 100 млрд рублей от обложения налогом пассивных доходов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ принесет более 100 млрд руб. доходов государству. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин в комментарии «Ведомостям».

По его оценкам, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ затронет интересы около 4 млн граждан. Основной вклад внесут проценты по вкладам и дивиденды и доходы от ценных бумаг. Эксперт считает, что нововведение может повлиять на инвестиционную активность наиболее экономически активных и состоятельных граждан.

Как объявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 24 сентября, пассивные доходы граждан – от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования – будут облагаться по шкале от 13 до 22%. Министр уточнил, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.

Власти предлагают установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, а также донастроить налогообложение природной ренты в секторе горно-металлургического комплекса. Для отдельных добывающих организаций будет введен налог по ставке 20–30% в зависимости от вида деятельности на дополнительный доход, полученный вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 г.

Проект федерального бюджета на 2027–2029 гг., где содержатся новые налоговые правила, будет направлен в Госдуму до 1 октября.

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