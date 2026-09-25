Государство получит 100 млрд рублей от обложения налогом пассивных доходов

Как объявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 24 сентября, пассивные доходы граждан – от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования – будут облагаться по шкале от 13 до 22%. Министр уточнил, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.