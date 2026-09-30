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Главная / Экономика /

В 2027-2029 годах на капремонт школ в России направят более 200 млрд рублей

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На развитие образовательной инфраструктуры в проекте федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. предусмотрено более 100 млрд руб. Об этом сообщили в кабмине.

К 2030 г. планируется построить 150 новых школ. 201,4 млрд руб. будет направлено на проведение капитального ремонта в общеобразовательных учебных заведениях. На ремонт и строительство детских садов кабмин выделит еще 73,4 млрд руб.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 24 сентября выделил три основных приоритета, которыми правительство пользовалось при формировании бюджета. Речь идет о выполнении социальных обязательств (поддержка семей, развитие здравоохранения и системы образования), обеспечении обороны и безопасности страны и социальной помощи участникам спецоперации и их близким, а также о достижении национальных целей через финансирование нацпроектов.

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