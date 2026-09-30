В 2027-2029 годах на капремонт школ в России направят более 200 млрд рублей

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 24 сентября выделил три основных приоритета, которыми правительство пользовалось при формировании бюджета. Речь идет о выполнении социальных обязательств (поддержка семей, развитие здравоохранения и системы образования), обеспечении обороны и безопасности страны и социальной помощи участникам спецоперации и их близким, а также о достижении национальных целей через финансирование нацпроектов.