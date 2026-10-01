Хуснуллин: кабмин может донастроить семейную ипотеку

24 сентября Минфин России утвердил изменения в программу «Семейная ипотека». С 1 октября ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для семей с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора ставка составит 10% годовых, а максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Если в семье проживают пять детей, из которых хотя бы один младше 7 лет на момент заключения договора, то ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 млн руб.