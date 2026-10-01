Хуснуллин: кабмин может донастроить семейную ипотеку
Механизм семейной ипотеки можно будет донастроить после того, как кабмин оценит влияние измененной с 1 октября программы на рынки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Будем смотреть, как это повлияет в целом на рынки. При необходимости будем что-то настраивать для того, чтобы, самое главное, обеспечить постройку всех домов, куда люди вложили свои деньги», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хуснуллин добавил, что ипотека для индивидуального жилищного строительства под 6% осталась неизменной с 1 октября. Прежние условия сохранились в новых регионах России и на Дальнем Востоке. По словам вице-премьера, они являются стратегическими территориями для развития страны.
24 сентября Минфин России утвердил изменения в программу «Семейная ипотека». С 1 октября ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для семей с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора ставка составит 10% годовых, а максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Если в семье проживают пять детей, из которых хотя бы один младше 7 лет на момент заключения договора, то ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 млн руб.
При этом для семей, проживающих в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), условия другие. Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора, могут взять ипотеку под 4% годовых (максимальная сумма кредита составит 18 млн руб.). Ипотеку под 12% годовых смогут получить семьи с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора (максимальная сумма кредита – 12 млн руб.).