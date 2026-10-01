Минфин планирует использовать ИИ для прогноза доходов госбюджета
Минфин планирует внедрить модели искусственного интеллекта в прогнозирование доходов федерального бюджета, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг.».
«В рамках развития единой цифровой системы администрирования и прогнозирования доходов на базе перечня источников доходов в ГИИС «Электронный бюджет» планируется: внедрение моделей ИИ в прогнозирование доходов федерального бюджета», – указано в документе.
«Мы начинаем сейчас использовать искусственный интеллект как подсказчик нашим участникам бюджетного процесса, – как правильно составить бюджет, как правильно распределить расходы по статьям бюджета. Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть. Но последнее слово за человеком, за тем специалистом, который будет принимать решение. Это правильно, но подсказчик тоже пригодится», – говорил министр финансов Антон Силуанов в апреле.
В 2025 г. Минфин и Сбербанк заключили соглашение, согласно которому было запланировано проведение совместных исследований в сфере управления бюджетными процессами и анализ федерального бюджета с применением современных ИИ-агентов. Главным доводом внедрения ИИ послужило ускорение бюджетных согласований за счет автоматизации подготовки и проверки данных.