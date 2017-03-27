ЦБ выдаст банкам, испытывающим сложности, ликвидность

Вряд ли ЦБ решит выдавать банкам необеспеченные кредиты
Андрей Гордеев / Ведомости
ЦБ будет предоставлять ликвидность банкам, испытывающим временные трудности, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Трудностями могут считаться не только информационные атаки, но и другие обстоятельства – сейчас регулятор работает над механизмом «линий ликвидности», рассказала она. Воспользоваться такими линиями смогут только платежеспособные банки либо те, что могут самостоятельно восстановить платежеспособность в ближайшее время, подчеркнула она.