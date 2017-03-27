Банки
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: ЦБ придет на помощь

ЦБ выдаст банкам, испытывающим сложности, ликвидность

Но деньги получат только платежеспособные банки – в 2010 году регулятор уже погорел, выдав беззалоговый кредит рухнувшему Межпромбанку
Вряд ли ЦБ решит выдавать банкам необеспеченные кредиты
Вряд ли ЦБ решит выдавать банкам необеспеченные кредиты
Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ будет предоставлять ликвидность банкам, испытывающим временные трудности, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Трудностями могут считаться не только информационные атаки, но и другие обстоятельства – сейчас регулятор работает над механизмом «линий ликвидности», рассказала она. Воспользоваться такими линиями смогут только платежеспособные банки либо те, что могут самостоятельно восстановить платежеспособность в ближайшее время, подчеркнула она.

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