ЦБ выдаст банкам, испытывающим сложности, ликвидность

ЦБ будет предоставлять ликвидность банкам, испытывающим временные трудности, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Трудностями могут считаться не только информационные атаки, но и другие обстоятельства – сейчас регулятор работает над механизмом «линий ликвидности», рассказала она. Воспользоваться такими линиями смогут только платежеспособные банки либо те, что могут самостоятельно восстановить платежеспособность в ближайшее время, подчеркнула она.

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