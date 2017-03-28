ЦБ и Минфин ответили на обвинения банковской ассоциации в цинизме и фаворитизме

Доклад Ассоциации российских банков (АРБ) в понедельник вызвал критику Альфа-банка, который усмотрел в нем обвинения ЦБ «в цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции». На съезде АРБ во вторник ЦБ ответил на обвинения, а банки открестились от доклада.

Задача регулятора заключается в формировании конкурентной среды и эту задачу часто противопоставляют надзору, что является серьезным заблуждением, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ отзывает лицензию, когда понимает, что действия банка не соответствуют интересам его вкладчиков и кредиторов, указала она. Если регулятор не будет выводить недобросовестных игроков с рынка, которые ничем не ограничены, честные банки будут проигрывать конкуренцию, подчеркнула Набиуллина.

«Мне очень странно, что АРБ постоянно призывает Банк России не отзывать лицензии, что противоречит интересам добросовестных банков», – удивляется она. По ее словам, регулятора очень беспокоит, что АРБ говорит о важности развития конкуренции, но тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона и не предпринимает попыток выработать стандарты добросовестного коллектива. «И более того, от нас требуют закрывать глаза на проблемы банка, а именно это скрывается под требованием АРБ к нам не отзывать так много лицензий. При этом мы действуем по закону», – сказала Набиуллина. Она добавила, что руководители ряда банков с отозванными лицензиями входили в совет АРБ, «то есть это люди, которые в лучшем случае были не очень одаренными и не очень ответственными банкирами и привели свою кредитную организацию к краху».

И здесь встает вопрос, каковы цели ассоциации, продолжила Набиуллина: все-таки задавать стандарты, в том числе этические, для банковского сектора, быть голосом банковского сообщества или выступать адвокатом плохих банков. «Я хотела бы подчеркнуть, что ЦБ, выводя с рынка недобросовестных игроков, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а также добросовестных банков», – заключила председатель.

Возмущение ВТБ

«Я сразу оговорюсь, что это моя целиком вина, что я не участвовал в подготовке этого доклада, и команда ВТБ не участвовала», – говорит предправления ВТБ Андрей Костин. «Знаете, было, конечно, гениальное произведение о взаимоотношениях микрофинансовой организации и заемщика. Это бессмертное произведение Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Излагая какие-то вещи, надо избегать, на мой взгляд, ярких, но неуместных для доклада формулировок – например, "начало новой войны, иезуитские подходы"... Мы не в Союзе писателей», – напомнил он.

По мнению Костина, это не объединяет, а разъединяет банки. Он процитировал доклад: «Многие решения центрального банка принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц, чаще всего руководствующихся преимущественно интересами собственными, а не общественными, имеющих доступ к кабинетам». «Вы меня имели в виду, Гарегин Ашотович? Или кого?» – обратился Костин к президенту АРБ Гарегину Тосуняну, руководившему коллективом авторов доклада.

В цинизме и фаворитизме доклад АРБ обвиняет правительство. «Отсечение банков от государственных средств приобретает весьма странные (если не сказать циничные) формы и утрачивает всякую логику», – гласит восьмой тезис доклада. В подтверждение приводится проект постановления правительства, ставящий размер гарантий, которые банк может выдать перед ФНС, в зависимость от его капитала: «Что это, как не фаворитизм? Почему можно запрещать доступ банков на основании размера их капитала?»

Министр финансов Антон Силуанов начал свое выступление на съезде с чтения строк доклада, посвященных цинизму. «Государство потеряло в рухнувших банках 100 млрд руб.», – сказал он. Поэтому естественно, что государство создает критерии и хочет размещать свои средства в надежных банках.