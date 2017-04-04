Российский рынок ценных бумаг до сих пор недостаточно развит

Российский рынок ценных бумаг по-прежнему не дотягивает до общемировых стандартов, сказано в отчете рейтингового агентства Moody’s. Объем бумаг в обращении на нем составляет менее 50% ВВП страны, тогда как на более развитых рынках (например, США) этот показатель может достигать 250% ВВП, пишет аналитик Moody’s Светлана Павлова. Она ожидает роста объемов бизнеса на этом рынке в ближайшие год-полтора – произойти это должно за счет притока розничных инвесторов-физлиц. Рост должен произойти, «несмотря на сложные операционные условия в России и неопределенность, связанную с изменениями в регулировании».

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