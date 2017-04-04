Профучастники
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Рынок ждет инвесторов

Российский рынок ценных бумаг до сих пор недостаточно развит

Ему должен помочь вырасти приток розничных инвесторов, считают в Moody’s
Россия остается наиболее волатильным рынком ценных бумаг
Россия остается наиболее волатильным рынком ценных бумаг
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок ценных бумаг по-прежнему не дотягивает до общемировых стандартов, сказано в отчете рейтингового агентства Moody’s. Объем бумаг в обращении на нем составляет менее 50% ВВП страны, тогда как на более развитых рынках (например, США) этот показатель может достигать 250% ВВП, пишет аналитик Moody’s Светлана Павлова. Она ожидает роста объемов бизнеса на этом рынке в ближайшие год-полтора – произойти это должно за счет притока розничных инвесторов-физлиц. Рост должен произойти, «несмотря на сложные операционные условия в России и неопределенность, связанную с изменениями в регулировании».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике