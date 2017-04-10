Банки

Гендиректор Barclays попал под прицел регуляторов

Из-за попыток раскрыть личность осведомителя он лишится части бонуса
  • Михаил Оверченко,
  • Алексей Невельский
  • / Ведомости
Пытаясь найти обидевшего его сотрудника, Джес Стэйли действовал «честно, но ошибочно»
Пытаясь найти обидевшего его сотрудника, Джес Стэйли действовал «честно, но ошибочно»
Jasper Juinen/Bloomberg

Британские и американские регуляторы начали расследование в отношении гендиректора Barclays Джеса Стэйли. Оно связано с его попытками раскрыть личность сотрудника, анонимно выразившего беспокойство по поводу найма банком бывшего коллеги Стэйли. Кроме того, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и подразделение Банка Англии по пруденциальному надзору (PRA) изучают политику Barclays в отношении осведомителей.

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