Гендиректор Barclays попал под прицел регуляторов

Пытаясь найти обидевшего его сотрудника, Джес Стэйли действовал «честно, но ошибочно»
Jasper Juinen/Bloomberg
Британские и американские регуляторы начали расследование в отношении гендиректора Barclays Джеса Стэйли. Оно связано с его попытками раскрыть личность сотрудника, анонимно выразившего беспокойство по поводу найма банком бывшего коллеги Стэйли. Кроме того, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и подразделение Банка Англии по пруденциальному надзору (PRA) изучают политику Barclays в отношении осведомителей.