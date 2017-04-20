Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: «Пересвет» не попал на тот свет

«Пересвет» не попал на тот свет

Санация «Пересвета» обойдется регулятору и кредиторам почти в 160 млрд рублей и станет одной из самых дорогих

Дарья Борисяк,

Илья Усов

/ Ведомости