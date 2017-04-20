«Пересвет» не попал на тот свет

«Пересвет» перевели из реанимации в обычную палату
Максим Стулов / Ведомости
В среду Центробанк объявил о санации банка «Пересвет». Финансовым оздоровлением банка займется подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. На спасение «Пересвета» ЦБ выделит 66,7 млрд руб. и еще 69,7 млрд предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют свои средства в 15-летние субординированные облигации. Кроме того, были реструктурированы шесть из девяти выпусков облигаций банка с увеличением срока до 20 лет и уменьшением ставки до 0,51%, сообщил ЦБ. Оценочный объем этих выпусков составляет около 20 млрд руб., говорит аналитик Fitch Александр Данилов, и де-факто сумма на санацию больше на эту величину. Таким образом, спасение «Пересвета» обошлось в 156,4 млрд руб. и рискует попасть в список самых дорогих санаций наряду с Банком Москвы (почти 300 млрд руб.), Мособлбанком (160 млрд), «Трастом» (157 млрд, однако 30 млрд уже возвращены).