Страхование
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Банки поравнялись с агентами

Банки продают все больше страховок

Им помогают рост кредитования и спрос на инвестиционные страховки
Банки продают практически все виды страхования, следует из данных НАФИ, однако успешнее всего продаются имущественные страховки, защита от финансовых рисков, несчастных случаев, а также страхование жизни
Банки продают практически все виды страхования, следует из данных НАФИ, однако успешнее всего продаются имущественные страховки, защита от финансовых рисков, несчастных случаев, а также страхование жизни
А. Гордеев / Ведомости

Страховщики, традиционно отдававшие предпочтение агентским продажам, стали заметно больше страховок продавать через банки, свидетельствуют данные НАФИ. В структуре каналов продаж доля агентского канала (как правило, агенты-физлица) сократилась до минимума за последние три года (на него приходится 38,6%), а доля банков, наоборот, стремительно растет – только за 2016 г. прибавила 10 процентных пунктов до 35%. Доля онлайн-продаж составила лишь 0,5%.

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