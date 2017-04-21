Банки продают все больше страховок

Банки продают практически все виды страхования, следует из данных НАФИ, однако успешнее всего продаются имущественные страховки, защита от финансовых рисков, несчастных случаев, а также страхование жизни

Страховщики, традиционно отдававшие предпочтение агентским продажам, стали заметно больше страховок продавать через банки, свидетельствуют данные НАФИ. В структуре каналов продаж доля агентского канала (как правило, агенты-физлица) сократилась до минимума за последние три года (на него приходится 38,6%), а доля банков, наоборот, стремительно растет – только за 2016 г. прибавила 10 процентных пунктов до 35%. Доля онлайн-продаж составила лишь 0,5%.