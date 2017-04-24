Банки США и Великобритании закрывают отделения и увольняют сотрудников

Для банковских клиентов финансовые технологии – это доступ к счету при помощи селфи, моментальная проверка при выдаче кредита и разнообразные операции при помощи телефона и мобильных приложений: от оплаты проезда в метро до покупки валюты на сотни миллионов долларов. Для банков технологии – это возможность сократить расходы. Ликвидация рабочих мест в банковском секторе будет более масштабной, чем даже после глобального финансового кризиса 2008 г. В 2008–2015 гг. банки сократили 500 000 рабочих мест (данные Bloomberg). По оценке Citigroup, из-за развития технологий только в ближайшие 10 лет глобальный финансовый сектор лишится 1,7 млн сотрудников.

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