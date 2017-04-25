Евро укрепился до $1,0937, акции французских банков подорожали на 8–10%

Центристский кандидат Эммануэль Макрон стал лидером в первом туре президентских выборов во Франции
Christophe Ena / AP
В понедельник индекс голубых фишек еврозоны Euro Stoxx 50 в ходе торгов прибавлял 3,9%, французский CAC 40 – 4,5%, немецкий DAX – 3%. Накануне центристский кандидат Эммануэль Макрон стал лидером в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 23,9% голосов. Второй результат – у лидера правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, обещающей вывести Францию из еврозоны (21,4%). «Рынок готов поставить на то, что новым президентом Франции станет Макрон», – цитирует WSJ стратега Nomura Джордана Рочестера.