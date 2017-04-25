ЦБ намерен заметно поднять требования к сотрудникам аудиторских компаний

Исключение из реестра грозит тем, кто не провел должным образом проверку, не запросил дополнительные документы, столкнувшись при аудите с проблемой

Аудиторы, которые до 2018 г. выдали положительное аудиторское заключение банкам, страховым компаниям, НПФ, оказавшимся на грани краха, смогут и дальше работать на этом рынке. Правило, которое запрещает им после банкротства финансовых компаний в течение трех лет аудировать отчетность, вступит с 2018 г. и не будет иметь обратной силы, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына. С 2018 г. ЦБ перейдут обязанности по регулированию рынка аудита (сейчас закреплены за Минфином).