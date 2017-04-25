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Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Аудиторы недосчитались рынка

ЦБ намерен заметно поднять требования к сотрудникам аудиторских компаний

Он запретит им работу по совместительству, а взамен предусмотрит наказание за недостоверные данные
Исключение из реестра грозит тем, кто не провел должным образом проверку, не запросил дополнительные документы, столкнувшись при аудите с проблемой
Исключение из реестра грозит тем, кто не провел должным образом проверку, не запросил дополнительные документы, столкнувшись при аудите с проблемой
Максим Стулов / Ведомости

Аудиторы, которые до 2018 г. выдали положительное аудиторское заключение банкам, страховым компаниям, НПФ, оказавшимся на грани краха, смогут и дальше работать на этом рынке. Правило, которое запрещает им после банкротства финансовых компаний в течение трех лет аудировать отчетность, вступит с 2018 г. и не будет иметь обратной силы, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына. С 2018 г. ЦБ перейдут обязанности по регулированию рынка аудита (сейчас закреплены за Минфином).

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