«Народные» ОФЗ будут выгоднее вкладов в крупных банках

Завтра, 26 апреля, Минфин начнет размещение государственных облигаций, выпущенных специально для населения, – ОФЗ-н. Это новый инструмент вложений для граждан - промежуточный между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, говорили ранее представители Минфина.

Первый пошел Объем дебютного выпуска ОФЗ-н составит 15 млрд руб. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб. Погашение – 29 апреля 2020 г. Размещение выпуска продлится до 25 октября 2017 г. Продавать облигации будут в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. Каждый инвестор может купить от 30 до 15 000 бумаг, то есть при размещении ОФЗ по номиналу – на сумму от 30 000 руб. до 15 млн руб. В основных направлениях долговой политики в 2017-2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски ОФЗ-н в 20-30 млрд руб.

Граждане, купившие облигации, раз в полгода будут получать купонный доход. Во вторник Минфин объявил, что ставка первого купона дебютного выпуска составит 7,5% годовых, второго – 8%, третьего – 8,5%, четвертого – 9%, пятого – 10%, шестого – 10,5%. То есть в среднем купонный доход составит 8,92% в год. Расчетная доходность первого выпуска к погашению с учетом реинвестирования купонов — 9,02% годовых, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Однако реальный доход покупателей ОФЗ-н будет ниже, поскольку с них банки-агенты возьмут комиссию за свои услуги. Она будет зависеть от суммы покупки. Максимальный размер комиссии банка при продаже облигации гражданину, – 1,5% от сделки. Она будет взиматься при сумме операции до 50 000 руб. При вложении от 50 000 до 300 000 руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 000 руб. – 0,5%.

С учетом этой комиссии среднегодовой доход от вложений в «народные» ОФЗ составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% - при вложении свыше 50 000 руб., но не менее 300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.

Альтернатива вкладу