У частных пенсионных фондов возник аппетит к риску

У российских частных пенсионных фондов вырос Аппетит к риску
А. Махонин / Ведомости
Аппетит к риску у российских частных пенсионных фондов (НПФ) в 2016 г. вырос: доля вложений пенсионных накоплений в депозиты за год уменьшилась с 19,3 до 10,9%, зато выросли инвестиции в акции (с 12,9 до 17,3%) и облигации: корпоративные (с 47 до 50,2%) и государственные (с 5 до 7,1%), свидетельствуют данные, опубликованные ЦБ. Ожидаемо сократились вложения в ипотечные сертификаты участия, правда не очень значительно – всего на 1,5 п. п. – до 3,7%.