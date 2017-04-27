Профучастники
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Риск дороже депозита

У частных пенсионных фондов возник аппетит к риску

Они выходят из депозитов и перекладываются в акции, облигации и госбумаги
У российских частных пенсионных фондов вырос Аппетит к риску
У российских частных пенсионных фондов вырос Аппетит к риску
А. Махонин / Ведомости

Аппетит к риску у российских частных пенсионных фондов (НПФ) в 2016 г. вырос: доля вложений пенсионных накоплений в депозиты за год уменьшилась с 19,3 до 10,9%, зато выросли инвестиции в акции (с 12,9 до 17,3%) и облигации: корпоративные (с 47 до 50,2%) и государственные (с 5 до 7,1%), свидетельствуют данные, опубликованные ЦБ. Ожидаемо сократились вложения в ипотечные сертификаты участия, правда не очень значительно – всего на 1,5 п. п. – до 3,7%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике