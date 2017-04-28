Рынки
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Листинг с обязательствами

Биржа снизит требования к корпоративному управлению для эмитентов облигаций

Это нужно для того, чтобы пополнить высший котировальный список – некоторые компании его давно переросли
Биржа дала добро эмитентам на вхождение в высший котировальный список без хорошего корпоративного управления
Биржа дала добро эмитентам на вхождение в высший котировальный список без хорошего корпоративного управления
Евгений Разумный / Ведомости

Соответствующие поправки ЦБ в положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» были опубликованы в четверг на портале regulation.gov.ru для прохождения экспертизы. Согласно документу, регулятор предлагает включать в высший котировальный список или не исключать из него облигации, эмитент которых не соответствует требованиям к корпоративному управлению, при условии, если компания предоставит бирже план по устранению этих несоответствий (оно должно завершиться не позднее 1 января 2018 г.). Решение о том, в какой котировальный список включить эмитента, принимает биржа. В требования к эмитентам по корпоративному управлению включается необходимость сформировать совет директоров компании и утверждение политики внутреннего аудита. Сейчас эти требования относятся только к компаниям, бумаги которых торгуются в высшем котировальном списке.

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