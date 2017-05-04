Крупнейшим акционером Deutsche Bank стал китайский конгломерат HNA Group

Якорный инвестор – это хорошо для Deutsche в нынешней ситуации
Michael Probst / AP
HNA увеличил долю в капитале Deutsche Bank с 4,76 до 9,92%, следует из его отчетности. О том, что HNA стал акционером Deutsche, стало известно в феврале. Тогда Deutsche сообщил, что, «в принципе, приветствует любого инвестора с долгосрочными планами», а HNA говорил о планах докупить акции, но также отмечал, что будет пассивным инвестором с долей, не превышающей 10%. Увеличение доли обе стороны комментировать отказались, пишет WSJ.