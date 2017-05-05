Трамп собрался построить стену банкирам

Министр финансов США Стивен Мнучин и главный советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Коуэн говорят, что готовы изучить вопрос создания новой версии закона Гласса – Сиголла. Трамп признает, что этот вопрос стоит на повестке дня. «Некоторые хотят вернуться к старому, вот мы и изучаем этот вопрос», – сказал он Bloomberg. Универсальные банки, если они хотят заниматься «нетрадиционной банковской деятельностью», должны учредить холдинговую компанию, говорил в апреле зампред Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) Томас Хениг.

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