Трамп собрался построить стену банкирам

Трамп неоднократно давал понять, что готов ослабить регулирование банковского сектора
Susan Walsh / AP
Министр финансов США Стивен Мнучин и главный советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Коуэн говорят, что готовы изучить вопрос создания новой версии закона Гласса – Сиголла. Трамп признает, что этот вопрос стоит на повестке дня. «Некоторые хотят вернуться к старому, вот мы и изучаем этот вопрос», – сказал он Bloomberg. Универсальные банки, если они хотят заниматься «нетрадиционной банковской деятельностью», должны учредить холдинговую компанию, говорил в апреле зампред Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) Томас Хениг.