Правительство продлило и расширило программу льготного автокредитования

Теперь она распространяется на более дорогие автомобили

Постановление о продлении программы льготного автокредитования опубликовано в четверг на сайте правительства. 3 мая премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

«Постановлением в правила внесены изменения, которыми действие программы льготного автокредитования продлевается на 2017 г.», – говорится в документе. Кроме того, предельная стоимость автомобилей, на которые распространяется программа в 2017 г., увеличена на 300 000 руб. и составляет 1,45 млн руб. Это «... позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 г., расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», – отмечается в справке.

Согласно условиям программы льготного автокредитования государство субсидирует процентную ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки 2015–2017 гг. с полной массой не более 3,5 т. Первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% его стоимости. В 2017 г. ставка, предусмотренная кредитным договором, будет субсидироваться за счет бюджета на 6,7 процентного пункта.

Автокредиты с субсидированными ставками в рамках госпрограммы выдают «ВТБ 24», «Русфинанс банк», «Уралсиб», «Юникредит банк», «Сетелем банк» и др. В результате заемщики приобретают автомобили в кредит в среднем под 8–10%.

По признанию банкиров, в настоящее время льготная программа с госсубсидированием ставки обеспечивает основной объем выдачи кредитов на покупку автомобилей. В зависимости от банка на ее долю приходится 60–70% от общего числа выдаваемых автокредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и Автостата, за I квартал 2017 г. количество купленных в кредит автомобилей составило 126 300 штук, что на 23,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно прогнозам правительства, в 2017 г. по схеме льготного автокредитования будет реализовано не менее 350 000 автомобилей.