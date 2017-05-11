Персональные финансы

Правительство продлило и расширило программу льготного автокредитования

Теперь она распространяется на более дорогие автомобили
Государство субсидирует процентную ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки 2015–2017 гг.
Государство субсидирует процентную ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки 2015–2017 гг.
Е. Разумный / Ведомости

Постановление о продлении программы льготного автокредитования опубликовано в четверг на сайте правительства. 3 мая премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

«Постановлением в правила внесены изменения, которыми действие программы льготного автокредитования продлевается на 2017 г.», – говорится в документе. Кроме того, предельная стоимость автомобилей, на которые распространяется программа в 2017 г., увеличена на 300 000 руб. и составляет 1,45 млн руб. Это «... позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 г., расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», – отмечается в справке.

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Согласно условиям программы льготного автокредитования государство субсидирует процентную ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки 2015–2017 гг. с полной массой не более 3,5 т. Первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% его стоимости. В 2017 г. ставка, предусмотренная кредитным договором, будет субсидироваться за счет бюджета на 6,7 процентного пункта.

Автокредиты с субсидированными ставками в рамках госпрограммы выдают «ВТБ 24», «Русфинанс банк», «Уралсиб», «Юникредит банк», «Сетелем банк» и др. В результате заемщики приобретают автомобили в кредит в среднем под 8–10%.

По признанию банкиров, в настоящее время льготная программа с госсубсидированием ставки обеспечивает основной объем выдачи кредитов на покупку автомобилей. В зависимости от банка на ее долю приходится 60–70% от общего числа выдаваемых автокредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и Автостата, за I квартал 2017 г. количество купленных в кредит автомобилей составило 126 300 штук, что на 23,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно прогнозам правительства, в 2017 г. по схеме льготного автокредитования будет реализовано не менее 350 000 автомобилей.

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