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Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Ипотека вместо депозита

«ВТБ 24», вдохновленный идеей ОФЗ для населения, готовит свою бумагу для физлиц

Банк в конце года может сделать пилотный выпуск до 10 млрд рублей
«ВТБ 24», вдохновленный идеей ОФЗ для населения, к концу года попытается продать состоятельным клиентам ипотечные бонды на 10 млрд руб.
«ВТБ 24», вдохновленный идеей ОФЗ для населения, к концу года попытается продать состоятельным клиентам ипотечные бонды на 10 млрд руб.
Е. Ширинкина / для Ведомостей

«ВТБ 24», увидев спрос на ОФЗ для населения (ОФЗ-н), может выпустить ипотечные облигации с гарантией АИЖК для граждан, заявил в четверг предправления Михаил Задорнов. «На примере ОФЗ-н мы видим, что клиентам все больше интересны новые финансовые инструменты с доходностью выше, чем по классическим депозитам», – объяснил позже директор департамента ипотечного кредитования «ВТБ 24» Андрей Осипов. К концу 2017 г. госбанк может разместить выпуск ипотечных ценных бумаг объемом до 10 млрд руб. в закрытом режиме только для состоятельных клиентов группы ВТБ, уточнил он. По его итогам «ВТБ 24» оценит целесообразность предложения подобных инструментов.

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