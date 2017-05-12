«ВТБ 24», вдохновленный идеей ОФЗ для населения, готовит свою бумагу для физлиц

«ВТБ 24», увидев спрос на ОФЗ для населения (ОФЗ-н), может выпустить ипотечные облигации с гарантией АИЖК для граждан, заявил в четверг предправления Михаил Задорнов. «На примере ОФЗ-н мы видим, что клиентам все больше интересны новые финансовые инструменты с доходностью выше, чем по классическим депозитам», – объяснил позже директор департамента ипотечного кредитования «ВТБ 24» Андрей Осипов. К концу 2017 г. госбанк может разместить выпуск ипотечных ценных бумаг объемом до 10 млрд руб. в закрытом режиме только для состоятельных клиентов группы ВТБ, уточнил он. По его итогам «ВТБ 24» оценит целесообразность предложения подобных инструментов.

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