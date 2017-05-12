ЦБ разрешит страховщикам держать бонды без национального рейтинга еще год

Центробанк хочет дать страховщикам временную поблажку на инвестирование собственных средств и страховых резервов. В среду вечером регулятор опубликовал поправки к проектам указаний, ограничивающих их размещение. Согласно новым предложениям страховщикам не придется до 14 июля избавляться от облигаций, купленных ими до этой даты и не имеющих рейтингов аккредитованных в России агентств. Согласно предлагаемым к обсуждению поправкам этот срок теперь сдвигается на год – до 30 июня 2018 г. Предлагаемые изменения, в частности, касаются требований к кредитному рейтингу для ценных бумаг субъектов Федерации, муниципалитетов, а также иных облигаций (кроме суверенных и ипотечных), в которые были инвестированы собственные средства и резервы страховщиков.

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