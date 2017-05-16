«Альфастрахование» первым из страховщиков вышло на валютный рынок

Компания «Альфастрахование» 11 мая получила доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи и провела первые сделки, сообщила биржа. «Альфастрахование» стала первой страховой компанией, которую напрямую допустили на валютный рынок.

Прямой выход на валютный рынок помогает минимизировать издержки компании, объясняет управляющий активами «Альфастрахования» Дмитрий Сусанов: «Комиссия биржи, по нашим оценкам, меньше комиссии банков, предоставляющих услуги по конвертации, примерно в 70-80 раз».

В первый день компания заключила несколько сделок на 0,5 млн евро, говорит Сусанов: «Потребности в операциях с валютой (как для платежей, так и в рамках инвестиционной деятельности) у компании носят регулярный характер».

Появление страховых компаний в качестве участников торгов на валютном рынке Московской биржи даст новую ликвидность рынку, а самим компаниям позволит снизить издержки на конверсионные операции и финансовые риски, говорит управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич.

Российские компании, не относящиеся к банкам и профучастникам рынка ценных бумаг, получили возможность выходить на валютный рынок напрямую с января 2017 г. Первыми компаниями, которые воспользовались этой возможностью, стали «Роснефть» и «Алроса». Чтобы выйти напрямую на валютный рынок, компания должна обладать собственными средствами в размере не менее 1 млрд руб., обладать специальным подразделением и как минимум двумя квалифицированными сотрудниками для работы на финансовых рынках, а также осуществлять торги валютой на $100 млн в год или более.

В феврале этого года «Альфастрахование» стала первой страховой компанией, которая стала размещать остатки премий через депозитные аукционы Московской биржи — для частных компаний они стали доступны с лета 2016 г.