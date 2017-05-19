ЦБ дает поблажку по капиталу для крымских банков

ЦБ может предоставить банкам, кредитующим крымские компании, льготы по расчету достаточности капитала. Это следует из проекта инструкции ЦБ, опубликованного на сайте регулятора. В пояснительной записке к проекту говорится, что кредиты, выданные компаниям в Крыму, банки могут взвешивать с риск-коэффициентом 75%. Риск-коэффициенты банки используют при расчете нормативов достаточности капитала: чем они ниже, тем меньше капитала необходимо банкам под тот или иной актив. В материалах ЦБ говорится, что льгота будет действовать с момента вступления в силу указания до 31 декабря 2018 г.