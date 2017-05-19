Банки
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Кредиты крымские крепленые

ЦБ дает поблажку по капиталу для крымских банков

Кредиты для местных заемщиков слишком дорогие

ЦБ может предоставить банкам, кредитующим крымские компании, льготы по расчету достаточности капитала. Это следует из проекта инструкции ЦБ, опубликованного на сайте регулятора. В пояснительной записке к проекту говорится, что кредиты, выданные компаниям в Крыму, банки могут взвешивать с риск-коэффициентом 75%. Риск-коэффициенты банки используют при расчете нормативов достаточности капитала: чем они ниже, тем меньше капитала необходимо банкам под тот или иной актив. В материалах ЦБ говорится, что льгота будет действовать с момента вступления в силу указания до 31 декабря 2018 г.

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