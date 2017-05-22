Банки
Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: «Санкт-Петербург» идет на биржу

Банк «Санкт-Петербург» выпустит 60 млн дополнительных акций

С помощью эмиссии банк рассчитывает увеличить капитал в рамках программы докапитализации АСВ

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» 19 мая принял решение увеличить уставный капитал банка, выпустив 60 млн акций номиналом 1 руб. Цена размещения будет определена не позднее даты начала размещения. Допэмиссия будет проведена на 11,5% увеличенного уставного капитала банка. Сейчас уставный капитал банка составляет 459,654 млн руб. (459,654 млн акций номиналом 1 руб.) Акции будут размещены на бирже по открытой подписке, у акционеров банка будет преимущественное право выкупа пропорционально числу принадлежащих им акций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике