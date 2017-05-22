Банк «Санкт-Петербург» выпустит 60 млн дополнительных акций

Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: «Санкт-Петербург» идет на биржу

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» 19 мая принял решение увеличить уставный капитал банка, выпустив 60 млн акций номиналом 1 руб. Цена размещения будет определена не позднее даты начала размещения. Допэмиссия будет проведена на 11,5% увеличенного уставного капитала банка. Сейчас уставный капитал банка составляет 459,654 млн руб. (459,654 млн акций номиналом 1 руб.) Акции будут размещены на бирже по открытой подписке, у акционеров банка будет преимущественное право выкупа пропорционально числу принадлежащих им акций.