Больше всех в Центробанке за 2016 год заработала Ольга Скоробогатова

Больше всех среди сотрудников Центробанка в 2016 г. заработала зампред Ольга Скоробогатова, курирующая работу Национальной платежной системы. Ее годовой доход составил 74,2 млн руб., хотя еще в 2015 г. он был 54,2 млн руб., следует из сведений о доходах, расходах и имуществе служащих Банка России. У Скоробогатовой в собственности два земельных участка общей площадью более 3200 кв. м, два жилых дома площадью более 670 кв. м, четыре квартиры около 400 кв. м, а также два машино-места и два гаража. Вся собственность зампреда находится в России.

До этого самым богатым сотрудником ЦБ в течение двух лет был первый зампред Сергей Швецов, курирующий работу финансовых рынков. Его доходы в 2016 г. серьезно снизились – с 58,1 млн почти до 30,6 млн руб. Каких-либо изменений в собственности Швецова за год не произошло – ему по-прежнему принадлежит три квартиры общей площадью 504 кв. м, две из них располагаются в России, одна – в Испании. В России у первого зампреда также есть земельный участок площадью 1441 кв. м и гостевой дом площадью 95 кв. м. В США ему принадлежит жилой дом площадью 511 кв. м. Кроме того, в трасте у Швецова шесть квартир в Мексике, их совокупная площадь – 842 кв. м. За счет чего снизились доходы первого зампреда, из документа не ясно.

Второе место по доходам по итогам прошлого года занял зампред ЦБ Владимир Чистюхин, курирующий деятельность страховщиков, пенсионных фондов и управляющих компаний. Он заработал 33,78 млн руб. Третье место у Алексея Симановского, оставившего осенью прошлого года должность первого зампреда и перешедшего в статус советника председателя правления. Он заработал 32,9 млн руб., а в 2015 г. – 27,3 млн руб. (см. таблицу). Доход председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной за год подрос всего на 2,8 млн руб. Она заработала лишь немногим больше первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, ставшего куратором надзора за банками в прошлом году.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.