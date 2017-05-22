Деньги молчунов нельзя будет инвестировать в бумаги без рейтинга АКРА

Для пенсионных накоплений молчунов, переданных Пенсионным фондом России в доверительное управление частным управляющим компаниям, Минфин с 14 июля предлагает установить возможность инвестирования в ценные бумаги с рейтингом АКРА по национальной рейтинговой шкале на уровне BBB-

Минфин предлагает изменить ограничения на инвестирование пенсионных накоплений молчунов: с 14 июля государственной управляющей компанией (ГУК) «Внешэкономбанк» (ВЭБ), по мысли министерства, сможет инвестировать пенсионные накопления, переданные ей, только в ценные бумаги, которым Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг по национальной рейтинговой шкал не ниже уровня А-.

Если ценные бумаги находятся в портфеле ГУК, но с 14 июля не соответствуют новым требованиям, то у ВЭБа есть три года, чтобы избавиться от них. В частности, изменения касаются расширенного инвестиционного портфеля ВЭБа и портфеля выплатного резерва. Соответствующие поправки опубликованы в пятницу на портале regulation.gov.

Для пенсионных накоплений молчунов, переданных Пенсионным фондом России в доверительное управление частным управляющим компаниям (УК), Минфин с 14 июля предлагает установить возможность инвестирования в ценные бумаги с рейтингом АКРА по национальной рейтинговой шкале на уровне BBB-. Но срок, за которой УК должны избавиться от бумаг, которые не соответствуют этому критерию, установлен меньший – всего один год.

Под управлением ГУК на конец 2016 г. находилось чуть менее 2 трлн руб. пенсионных накоплений молчунов. Корпоративные облигации российских эмитентов в расширенном инвестиционном портфеле составляли 718,1 млрд руб., в портфелях выплатного резерва – 3,5 млрд руб. Вложения в бумаги субъектов федерации равнялись 3 млрд руб. и 245,6 млн руб. соответственно.

В управлении УК на конец прошлого года находились, по данным ЦБ, 42,1 млрд руб.: больше всего у «ВТБ капитал управление активами» – 8,8 млрд руб. – и у «Сбербанк управление активами» – 8,5 млрд руб. «ВТБ капитал управление активами» вложил в корпоративные облигации 5 млрд руб., а в бумаги субъектов федерации – 3,1 млрд руб.; «Сбербанк управление активами» – 6,2 млрд руб. и 544,2 млн руб. соответственно. В акции российских эмитентов эти две УК вложили более 1 млрд руб.

Согласно информации, размещенной на сайте АКРА, ни один небанковский эмитент из корпоративного не имеет рейтинга от этого рейтингового агентства выше BBB-.

«Требования должны быть не по рейтингу конкретного агентства, а к шкалам аккредитованных агентств. Надеемся, что неконкурентных шагов, которые бы принудительно ограничивали инвестиции сверх тех мер, предусмотренных законом, не будет принято», – говорит директор по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. «Мы работаем над тем, чтобы все наши рейтинги перешли на новую шкалу до завершения переходного периода», – подчеркивает он.

«Ведомости» ожидают комментария от ВЭБа, Минфина и управляющих компаний.