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Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Молчуны позаботятся о пенсии

Накопления частных пенсионных фондов в 2020 г. превысят средства молчунов ВЭБа вдвое

Однако концентрация пенсионной отрасли несет в себе риски, полагают аналитики АКРА

Пенсионные накопления, аккумулированные частными пенсионными фондами (НПФ), в 2020 г. вдвое превысят пенсионные накопления молчунов под управлением ВЭБа – таков прогноз аналитиков Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которым ознакомились «Ведомости».

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