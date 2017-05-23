Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Молчуны позаботятся о пенсии

Накопления частных пенсионных фондов в 2020 г. превысят средства молчунов ВЭБа вдвое

Однако концентрация пенсионной отрасли несет в себе риски, полагают аналитики АКРА

Илья Усов

/ Ведомости