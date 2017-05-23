Минфин предлагает ограничить инвестирование пенсионных накоплений граждан бумагами с рейтингом АКРА

Минфин предлагает изменить ограничения на инвестирование пенсионных накоплений молчунов
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин предлагает изменить ограничения на инвестирование пенсионных накоплений молчунов: с 14 июля госуправляющий ВЭБ сможет инвестировать пенсионные накопления, переданные ему Пенсионным фондом России (ПФР), только в ценные бумаги, которым Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале. Если бумаги находятся в портфеле ВЭБа, но с 14 июля не соответствуют новым требованиям, то у ВЭБа есть три года, чтобы избавиться от них. Изменения касаются расширенного инвестиционного портфеля ВЭБа (1,7 трлн руб. на конец I квартала 2017 г.) и портфеля выплатного резерва (7,9 млрд руб.). Соответствующие поправки опубликованы на regulation.gov.