ФГ «Будущее» планирует вдвое увеличить капитал за счет допэмиссии

Решение о проведении допэмиссии было одобрено на внеочередном собрании акционеров группы

ФГ в прошлом году в октябре провела IPO на Московской бирже. Тогда за 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Е. Разумный / Ведомости

Внеочередное собрание акционеров финансовой группы (ФГ) «Будущее», объединяющей частные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, в среду на прошлой неделе одобрило дополнительную эмиссию акций ФГ, говорится в материалах холдинга, размещенных во вторник.

По открытой подписке планируется разместить 49,2 млн акций номинальной стоимостью 1000 руб. за бумагу. Сейчас уставный капитал ФГ составляет те же 49,2 млн акций (номинальная стоимость – 1000 руб.). Таким образом, группа планирует вдвое увеличить свой уставный капитал.

Никто не против, все – за Во внеочередном собрании акционеров ФГ «Будущее» участвовали 82,01% акционеров. Все они проголосовали за дополнительную эмиссию. 75% акций группы принадлежит O1 Group через подконтрольную ей Rencetlo Investments. Согласно списку аффилированных лиц, на конец марта 2017 г. напрямую O1 Group принадлежало 0,2384%, еще 0,0045% было у Бориса Минца.

ФГ в прошлом году в октябре провела IPO на Московской бирже. Тогда за 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Часть из этих денег планировалось направить на покрытие долга перед Московским кредитным банком (МКБ, по кредиту на момент размещения были заложены 78% акций ФГ «Будущее»), а еще одну часть – на приобретение пенсионных фондов. В феврале на часть средств, вырученных на IPO, был приобретен у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина НПФ «Социальное развитие» (находится на балансе O1 Group Бориса Минца), рассказывал член совета директоров ФГ Игорь Минц. До конца лета 2017 г. акционеры группы должны проголосовать за консолидацию фонда в ФГ «Будущее».