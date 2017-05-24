У некоторых НПФ до 40% пенсионных накоплений инвестированы неправильно – RAEX

НПФ предстоит основательно перетряхнуть портфель Максим Стулов / Ведомости

В балансах некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) активы, которые может потребоваться заместить в течение двух лет, достигают 40% пенсионных накоплений, следует из обзора рейтингового агентства RAEX. Среди них – не соответствующие новому проекту положения ЦБ, которое вводит дополнительные ограничения на инвестирование пенсионных накоплений, указывает аналитик агентства Павел Митрофанов. Согласно этому документу НПФ сможет инвестировать лишь 15% накоплений в активы связанных сторон, а в банки – 30%. Часть ипотечных сертификатов участия (ИСУ) фондам можно будет держать в портфеле до погашения, но к июлю 2019 г. от них также надо будет избавиться.