«Казахстанские железные дороги» займут на Московской бирже 15 млрд рублей

Привлеченные средства КТЖ направит на рефинансирование текущих займов и развитие бизнеса Казахстанские железные дороги

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «КТЖ финанс» – SPV-компании «Казахстанских железных дорог» («Казахстан темир жолы», КТЖ) – на 15 млрд руб. Бумаги включены во второй котировальный список Московской биржи. КТЖ подконтрольна госфонду «Самрук-Казына». Ставка купона будет близка ставкам привлечения квазигосударственных компаний в России, надеется вице-президент КТЖ по финансам Жослан Мадиев. Организаторы – «Ренессанс брокер», «Регион» и Halyk Finance. Не менее 20% выпуска будут размещены на Казахстанской бирже.