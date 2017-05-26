Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Бонд казахский железнодорожный
«Казахстанские железные дороги» займут на Московской бирже 15 млрд рублей
Это первое за долгие годы полноценное размещение иностранных бумаг в России
- Татьяна Ломская,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Привлеченные средства КТЖ направит на рефинансирование текущих займов и развитие бизнеса
Казахстанские железные дороги
ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «КТЖ финанс» – SPV-компании «Казахстанских железных дорог» («Казахстан темир жолы», КТЖ) – на 15 млрд руб. Бумаги включены во второй котировальный список Московской биржи. КТЖ подконтрольна госфонду «Самрук-Казына». Ставка купона будет близка ставкам привлечения квазигосударственных компаний в России, надеется вице-президент КТЖ по финансам Жослан Мадиев. Организаторы – «Ренессанс брокер», «Регион» и Halyk Finance. Не менее 20% выпуска будут размещены на Казахстанской бирже.
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