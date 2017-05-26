АСВ перейдет к новому механизму выплат страхового возмещения Е. Разумный / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уйдет от назначения банка-агента для выплат пострадавшим вкладчикам банков к системе, когда сам вкладчик сможет выбрать банк. Об этом сообщил гендиректор агентства Юрий Исаев на годовом собрании ассоциации региональных банков «Россия».

По словам Исаева, существующая система, когда банки-агенты назначаются через конкурс, дает преимущество крупным банкам с широкой сетью перед региональными. Новая система даст возможность небольшим региональным банкам нарастить ресурсную базу. «Мы хотим зачислять средства на счет, указанный вкладчиком», - сказал он. По закону, при наступлении страхового случая вкладчик получает 1,4 млн руб.

АСВ будет принимать заявления в электронном виде через собственный ресурс, а также через портал госуслуг. Как и сейчас, банкам, которые хотят выплачивать страховое возмещение, нужно будет пройти аккредитацию.

В 2016 г. страховое возмещение АСВ выплачивало в основном через Сбербанк — 44% от всех выплат, следует из отчета агентства за прошлый год. Через «ВТБ 24» прошло 18,7% выплат АСВ по страховым случаям, через «Открытие» - 17,5%, РСХБ — 10,9%. Всего же на конец 2016 г. при АСВ было аккредитовано 65 банков-агентов. В прошлом году произошло 88 страховых случаев, по которым агентство выплатило 534,5 млрд руб.

Всего за время фунционирования системы страхования вкладов наступило 402 страховых случая, напимнил Исаев. С момента создания АСВ в 2004 г. страховое возмещение получили 3,5 млн вкладчиков на сумму 1,5 трлн руб. «Это для нас тяжелая ежедневная кропотливая работа», - посетовал он. Из-за двойной бухгалтерии, которую вели некоторые банки, в 2016-2017 гг. АСВ пришлось организовать восстановление прав 73 000 вкладчиков на 61 млрд руб.