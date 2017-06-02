Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Спекулянты развивают успех
Инвесторы, поставившие на развивающиеся рынки, довольны прибылью
Индекс MSCI Emerging Markets растет почти вдвое быстрее S&P 500
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Ралли на развивающихся рынках было связано с улучшением фундаментальных показателей
Richard Drew/AP
В мае нерезиденты инвестировали в активы развивающихся рынков $20,5 млрд, показывают данные Institute of International Finance (IIF) – уже четвертый месяц подряд чистый приток средств превышает $20 млрд. «Слабеющий доллар, ожидания, что в ближайшее время ФРС не повысит ставки, а также устойчивый рост развивающихся рынков и вызвали приток», – отмечают аналитики IIF (их цитирует Bloomberg).
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