ЦБ переделил профучастников

ЦБ сделал профучастникам подарок – они получат пропорциональный надзор Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ раскрыл новые требования к профучастникам рынка ценных бумаг, следует из опубликованного проекта изменений в положение 481-п. Центробанк предлагает делить их – брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитарии и регистраторов – на категории в зависимости от размера операций и количества клиентов (см. таблицу). Таких он нашел всего три: малые, средние, а также крупные и системно значимые профучастники.