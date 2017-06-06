Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Надзор на троих
ЦБ переделил профучастников
Он готовится ввести пропорциональное регулирование на рынке ценных бумаг и облегчить участь небольших игроков
- Эмма Терченко
- / Ведомости
ЦБ сделал профучастникам подарок – они получат пропорциональный надзор
Андрей Гордеев / Ведомости
ЦБ раскрыл новые требования к профучастникам рынка ценных бумаг, следует из опубликованного проекта изменений в положение 481-п. Центробанк предлагает делить их – брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитарии и регистраторов – на категории в зависимости от размера операций и количества клиентов (см. таблицу). Таких он нашел всего три: малые, средние, а также крупные и системно значимые профучастники.
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