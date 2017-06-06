Профучастники
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Надзор на троих

ЦБ переделил профучастников

Он готовится ввести пропорциональное регулирование на рынке ценных бумаг и облегчить участь небольших игроков

ЦБ раскрыл новые требования к профучастникам рынка ценных бумаг, следует из опубликованного проекта изменений в положение 481-п. Центробанк предлагает делить их – брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитарии и регистраторов – на категории в зависимости от размера операций и количества клиентов (см. таблицу). Таких он нашел всего три: малые, средние, а также крупные и системно значимые профучастники.

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