Коллекторы создают мобильные приложения для общения с должниками

Следующий шаг – чат-боты в популярных мессенджерах Е. Ширинкина / для Ведомостей

Коллекторское агентство «Сентинел кредит менеджмент», принадлежащее Альфа-банку, в мае запустило мобильное приложение для должников, рассказал «Ведомостям» представитель агентства. С помощью приложения должник сможет узнать о сумме долга по всем договорам с просрочкой, проверить, из чего состоит задолженность (сумма основного долга, проценты, штрафы и проч.), посмотреть историю платежей. Кроме того, оно позволяет задать вопрос в чате либо заказать обратный звонок, пользователь также может настроить самостоятельно получение push-уведомлений с информацией о возможных дисконтах со стороны банка и напоминанием о предстоящем платеже. По словам представителя «Сентинела», в приложении должник также может самостоятельно выбирать размер платежа и дату его внесения.