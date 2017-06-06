Банки
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Должников зовут в чат

Коллекторы создают мобильные приложения для общения с должниками

Это помогает им чаще общаться с должниками, несмотря на законодательные ограничения

Коллекторское агентство «Сентинел кредит менеджмент», принадлежащее Альфа-банку, в мае запустило мобильное приложение для должников, рассказал «Ведомостям» представитель агентства. С помощью приложения должник сможет узнать о сумме долга по всем договорам с просрочкой, проверить, из чего состоит задолженность (сумма основного долга, проценты, штрафы и проч.), посмотреть историю платежей. Кроме того, оно позволяет задать вопрос в чате либо заказать обратный звонок, пользователь также может настроить самостоятельно получение push-уведомлений с информацией о возможных дисконтах со стороны банка и напоминанием о предстоящем платеже. По словам представителя «Сентинела», в приложении должник также может самостоятельно выбирать размер платежа и дату его внесения.

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