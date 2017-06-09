Рынок с уверенностью ждет победы консерваторов на британских парламентских выборах

Но в том, что это хорошо для рынка, уверенности меньше

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Мэй Корбина не слаще

Опросы показывают, что выиграть выборы должна партия консерваторов, которую представляет Мэй Eddie Keogh / REUTERS

В четверг в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, которые премьер-министр Тереза Мэй решила провести в надежде, что с новым парламентом будет легче вести переговоры о выходе страны из ЕС. Опросы показывают, что выиграть выборы должна партия консерваторов, которую представляет Мэй. Правда, в последние дни резко выросла популярность партии лейбористов и ее лидера Джереми Корбина.