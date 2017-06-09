Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Мэй Корбина не слаще
Рынок с уверенностью ждет победы консерваторов на британских парламентских выборах
Но в том, что это хорошо для рынка, уверенности меньше
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Опросы показывают, что выиграть выборы должна партия консерваторов, которую представляет Мэй
Eddie Keogh / REUTERS
В четверг в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, которые премьер-министр Тереза Мэй решила провести в надежде, что с новым парламентом будет легче вести переговоры о выходе страны из ЕС. Опросы показывают, что выиграть выборы должна партия консерваторов, которую представляет Мэй. Правда, в последние дни резко выросла популярность партии лейбористов и ее лидера Джереми Корбина.
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